La vérité sur les rumeurs annonçant la mort de Hassan Aourid

Plusieurs informations ont circulé ces dernières heures sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’ancien historiographe du Maroc Hassan Aourid serait décédé.

Dans une déclaration à Le Site Info, un proche du politologue a balayé d’un revers de main toutes ces rumeurs, assurant qu’il est bien vivant. “Hassan Aourid est toujours vivant. Il subira une simple opération chirurgicale», a expliqué la même source.

Hassan Aourid, né le 24 décembre 1962 à Errachidia, est un politologue, enseignant-chercheur et écrivain marocain d’expressions arabe et française, qui a été haut fonctionnaire pendant des années. Il a écrit plusieurs ouvrages, en français et en arabe.

Hassan Aourid était porte-parole du Palais royal et Wali de la région Meknès-Tafilalet.

A.K.A.