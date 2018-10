La vérité sur les pâtisseries du Parlement au Maroc (VIDEO)

Sur son compte Facebook, Salah El Malouki, dirigeant au PJD et président du conseil communal d’Agadir, a déploré la diffusion de ces rumeurs jugées illogiques. «C’est totalement absurde de véhiculer de fausses informations dans le but de salir la réputation des parlementaires. Ces balivernes se répercutent sur le citoyen, la patrie et l’image du Royaume à l’étranger», a-t-il martelé, qualifiant le Maroc «de beau pays avec, à son service, des citoyens patriotiques».

