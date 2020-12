La vérité sur le suicide de l’actrice marocaine Naima Ilyas

Depuis quelques heures, plusieurs rumeurs circulent sur la Toile selon lesquelles Naima Ilyas aurait mis fin à ses jours pour des raisons mystérieuses.

Contactée par Le Site info, l’actrice a tenu à rassurer ses fans et balayé ces rumeurs d’un revers de main, affirmant que ces allégations sont totalement fausses. «Je crois en Dieu et je ne pourrais jamais me suicider. Les auteurs de ces rumeurs ne mesurent pas la gravité de leur acte. J’ai été surprise quand j’ai découvert ce qui circule sur les réseaux sociaux à mon sujet. J’ai reçu de nombreux appels de mes proches et de mes amis qui voulaient prendre de mes nouvelles. Arrêtez de faire circuler ce genre d’informations pour faire le buzz», s’est insurgée Naima Ilyas.

Par ailleurs, la comédienne a indiqué qu’elle vient de finir le tournage d’un nouveau long-métrage.

