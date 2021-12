La vérité sur le décès de l’acteur Noureddine Bikr (PHOTO)

Des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux dimanche soir, annonçant le décès de l’acteur Nourredine Bikr, en proie dernièrement à des soucis de santé.

Suite à ceci, de nombreux acteurs ont tenu à démentir cette rumeur via leurs comptes sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Rachid El Ouali, qui, sur son compte Instagram a fustigé les auteurs de ces rumeurs.

« C’est une honte de diffuser des nouvelles sur le décès de Nourredine Bikr. Grâce à Dieu, il est encore vivant. Je viens de contacter Hassan Foulane qui était à ses côtés. Il est atteint d’une maladie grave à la gorge et ne peut supporter la chimio. C’est difficile pour lui d’entendre des rumeurs sur son décès alors qu’il est dans un état pareil », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Je souhaite à mon frère Noureddine Bikr la guérison et la force pour supporter la douleur. Je suis fier de mes débuts avec toi. Personne n’oubliera le feuilleton « Sirb al-hamam », d’autant plus que j’étais fan de ton art. Nous t’aimons tous ».

Notons qu’un certain nombre d’artistes marocains ont lancé un appel et une campagne de solidarité afin d’exhorter les responsables du secteur artistique à prendre en charge l’artiste Noureddine Bakr.

M.F.