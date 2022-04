La vérité sur l’augmentation des frais de scolarité au Maroc

Suite à la propagation de rumeurs selon lesquelles les frais de scolarité dans les établissement privés vont augmenter, le président de la Fédération nationale des associations de parents d’élèves du Maroc (FNAPEM), Nourredine Akkouri a tenu a donner des éclaircissements.

Dans une déclaration à Le Site info, Noureddine El Akkouri a indiqué que l’augmentation entre 200 et 300 dirhams des frais de scolarité dans le secteur privé au cours de l’année prochaine n’a jamais été actée.

Et d’ajouter qu’il n’existe aucune décision officielle à ce sujet, expliquant qu’il n’est pas possible à l’heure actuelle d’augmenter les frais de scolarité, vu les conditions difficiles que vivent les Marocains à cause de la pandémie.

Notre interlocuteur ajoute que les écoles privées ne les ont informés d’aucune décision à cet égard, et donc toutes les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux sont fausses

M.F.