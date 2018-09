La vérité sur la vidéo de Yatim qui circule sur la Toile

On a également appris que le ministre a entamé une procédure de divorce, lorsque sa femme a refusé de lui accorder son autorisation pour prendre une seconde épouse. «Le mariage du ministre avec sa fiancée est pour l’instant en stand by parce que sa première épouse refuse de signer les papiers du divorce», a confié la même source.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK