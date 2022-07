La vérité sur la convocation de l’ambassadeur marocain par le MAE soudanais

Des sources médiatiques ont révélé les détails de la rencontre ayant réuni le ministre soudanais des Affaires étrangères et l’ambassadeur du Royaume au Soudan.

Dans une déclaration à Le Site info, ces mêmes sources ont révélé que la réunion a eu lieu à l’initiative de l’ambassadeur du Maroc au Soudan, contrairement aux rumeurs colportées, prétendant que c’est le MAE soudanais qui a convoqué l’ambassadeur.

La rencontre a été empreinte de cordialité et d’amitié entre les deux parties et y ont été évoquées les excellentes relations bilatérales entres les deux pays et la manière idoine de contribuer à les développer et à les renforcer. De même que le ministre des Affaires étrangères soudanais a vivement salué l’approche humanitaire que le Maroc adopte, avec sagesse et discernement, le dossier de la migration, ont souligné les mêmes sources.

A rappeler que certaines parties hostiles au Maroc avaient osé répandre des rumeurs, comme à leur habitude maladive, sur la convocation de l’ambassadeur marocain par le MAE soudanais, au sujet des évènements douloureux que le ville marocaine occupée de Méllilia avait connus, avec leur lot de victimes parmi les migrants subsahariens, dont des ressortissants soudanais

L.A..