La Turquie impose de nouvelles conditions aux touristes marocains

L’ambassade de Turquie à Rabat a annoncé, jeudi 1er juillet courant, les nouvelles conditions concernant les touristes Marocains .

Ces nouvelles dispositions ont été décidées à cause des circonstances sanitaires dues à la pandémie du coronavirus et de ses nouvelles souches. Ainsi les Marocains âgés de 6 ans et plus, désirant se rendre en Turquie, doivent être en possession d’au moins de l’un des documents suivants, avant leur entrée sur le sol turc;

Un certificat de vaccination délivré par les autorités officielles et attestant que la deuxième dose de vaccin a été reçue il y a 14 jours au moins; un certificat délivré par les autorités et prouvant que le PCR est négatif et a été effectué pendant les 6 derniers mois ou le résultat d’antigène rapide négatif effectué au moins 48 heures.

En plus de l’un des documents cités ci-dessus, l’ambassade turque à Rabat a précisé que les citoyens marocains doivent être en possession d’une autorisation de sortie du territoire, délivrée par les autorités marocaines. Les passagers doivent également remplir un formulaire d’entrée en Turquie, via le site » register.health.gov.tr »,72 heures avant l’heure prévue de leur vol.

