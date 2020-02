La terrible mésaventure d’une youtubeuse marocaine (VIDEO)

View this post on Instagram

مقهورة ابغا اشارك بالتاق في تويتر وحسابي موقوف، بنات كلكم روحوا تويتر وساعدوا برفع التاق، الكوريين مايهتموا لانها عربية واحنا لازم نكون يد واحده، اللي تعرف كوري تكتب هناك🙏 ‏‎#سارا_متضرره_في_كوريا ‎#사라를도와주세요 ‎#sara_hearting_in_korea ‎#사라_도움말_한국 Beware of aesthetic treatment in #Korea , so that it does not happen to you like Sarah, be sure to read the contract before submitting an ad to them so that you are not a victim. Sarah is an Arab girl who does not receive help and is a victim of the threats of a beauty clinic there because #Korea has become a very corrupt country