La secousse, dont l’épicentre est situé dans la commune Ait Makhlouf (province de Taroudant), a eu lieu à 23h35min et 27sec (GMT+1), précise le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique de l’ING dans un bulletin d’alerte sismique.

