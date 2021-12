La terre a tremblé plusieurs fois dans ces provinces du Maroc

Trois secousses telluriques de magnitudes comprises entre 3,8 et 4 degrés sur l’échelle de Richter ont été enregistrées dans la nuit du lundi au mardi, au large de la province d’Al Hoceima et dans la province de Driouch, a indiqué l’Institut national de géophysique (ING). La première secousse, d’une magnitude de 3,8 sur l’échelle de Richter, s’est produite à 01H 31min 56sec (GMT+1), a précisé le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique, relevant de l’ING, dans un bulletin d’alerte sismique. Survenue à une profondeur de 19 km, la secousse, dont l’épicentre est situé au large de la province d’Al Hoceima, s’est produite à une latitude de 35.273°N et une longitude de 3.991°W, a précisé la même source.

La deuxième secousse, d’une magnitude de 4 sur l’échelle de Richter, s’est produite à 01H 38min 48sec (GMT+1) avec une profondeur de 13 km, une latitude de 35.551°N et une longitude de 3.602°W.

Selon le bulletin, l’épicentre de cette secousse est situé au large de la province de Driouch. La troisième secousse d’une magnitude de 4 sur l’échelle de Richter, dont l’épicentre est situé au large de la province de Driouch, s’est produite à 01H 58min 42sec (GMT+1) avec une profondeur de 23 km, une latitude de 35.497°N et une longitude de 3.602°W.

S.L. (avec MAP)