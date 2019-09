La tension bat son plein au sein de 2M

Les personnels de 2M s’apprêtent à tenir ce lundi 23 septembre un sit in devant le siège. Selon une source de Le Site info, ce sit in aura lieu pour protester contre la crise financière qui ronge la chaîne et les nombreux dysfonctionnements qui entravent le cours normal de ses activités.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les employés de 2M tiennent des sit in pour exprimer leur colère et appeler les responsables à intervenir.

Avril dernier, les difficultés pécuniaires ont privé les personnels de 2M de leurs salaires mensuels. Comme elles n’ont pas permis à la chaîne de Ain Sebaa de s’acquitter des redevances de transmission à travers les plateformes satellitaires. Par conséquent, 2M Monde a même cessé d’émettre, privant ainsi les MRE du suivi de l’actualité nationale.

La grogne ne cesse donc d’enfler au sein de la chaîne nationale généraliste. Certaines voix avaient même proposé de retarder certains JT de leur timing habituel. Et ce, dans le but de pointer la situation sociale actuelle des employés de 2M.

S.L.