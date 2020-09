La success story de Rita Mounir, une Marocaine aux Etats-Unis

Rita Mounir est une jeune fille de 21 ans originaire de Béni Mellal. Après avoir obtenu son bac, option sciences math, à Casablanca, elle opte pour des études aux Etats-Unis, un choix que ses parents n’ont pas hésité à soutenir.

Attirée par les études anglo-saxonnes, Rita a envoyé sa candidature à l’Université de Californie Santa Barbara. «A ma grande surprise, mon dossier a été accepté. J’ai ainsi entamé mes études supérieures dans cet établissement classé parmi les 10 meilleures universités américaines. Au bout de 3 ans, j’ai obtenu un Bachelor Scientifiques en mathématiques financières et statistiques. Pourtant, la norme américaine impose un délai d’obtention de 4 à 5 ans», raconte-t-elle.

Après avoir obtenu son diplôme, la jeune femme a lancé, avec deux Américains, une startup de cybersécurité, avec une application nommée «Allthenticate». Il s’agit d’une application téléphonique qui remplace les clés, les mots de passe, les cartes magnétiques, les méthodes digitales d’accès aux sites web, ordinateurs, et logiciels et tout ce qui permet aux employés d’accéder à leurs bureaux», explique-t-elle.

Par la suite, cette technologique a été développée dans les plus grandes universités du monde, MIT et UCSB. «C’est ainsi que nous avons décidé de lancer l’entreprise et avons réussi à avoir des clients ici en Californie», se réjouit la jeune entrepreneure.

Et d’ajouter : «Pour accélérer la croissance de notre entreprise, nous avons effectué une première levée de fond de 550 000 dollars, pendant la crise du covid-19, et avons réussi à clôturer assez vite».

S.L.