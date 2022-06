La star américaine Ellen DeGeneres en vacances à Marrakech (PHOTOS)

L’animatrice, humoriste, actrice et écrivaine américaine, Ellen DeGeneres, a choisi le Maroc, particulièrement la belle ville de Marrakech, pour passer ses vacances avec sa compagne Portia De Rossi. Ceci, après le dernier épisode de sa célèbre émission « The Ellen DeGeneres Show ».

Les caméras de nombreux « paparazzi » n’ont pas manqué de filmer les deux femmes pendant leur promenade dans les souks de la ville ocre, ainsi que les moments de leur déjeuner au « Kabana Rooftop Food &Coktails », en plein milieu de l’ancienne médina.

Pendant ses vacances marrakchies, Ellen DeGeneres a délaissé sa tenue officielle de scène pour porter un pantalon de couleur kaki et une chemise blanche alors que Portia De Rossi arborait une robe bleue et blanche

A noter qu’Ellen DeGeneres a mis fin à son émission après 19 ans de l’existence de cette dernière. A propos de ces adieux, elle a écrit dans un post, s’adressant à ses fans et followers: « J’ai été présente pendant 19 ans. Et je me suis dit que c’est la fin, alors que ce n’est que le début, sans doute qu’il ne s’agit que d’une trêve. Vous pouvez regarder maintenant les autres émissions d’entretiens. Je suis en train de connaître d’autres publics ».

Elle a aussi ajouté: « Il y a 20 ans, quand nous voulions vendre un produit, personne ne croyait que cela marcherait. Non pas parce que le projet était différent des autres, mais parce que c’et moi qui suis différente. Et peu de chaînes avaient émis le désir d’acheter mes programmes; Et nous voilà ici, après 20, en train de célébrer ce séjour merveilleux! ».

L.A.