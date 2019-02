La spontanéité de la princesse Meghan suscite l’admiration des internautes (VIDEO)

Au Royaume-Uni comme au Maroc, les internautes n’ont d’yeux que pour le prince Harry et son épouse Meghan Markle, qui effectuent actuellement une visite de trois jours au Royaume.

Arrivé samedi soir à Casablanca, le couple princier britannique a visité, ce dimanche dans la commune d’Asni (province d’Al Haouz), des pensionnats de l’Association “Education for All” ainsi que le Lycée Qualifiant “Grand Atlas”.

À leur arrivée, le duc et la duchesse de Sussex ont remarqué la présence de deux petites filles venues les accueillir. Fidèle à sa réputation, Meghan s’est précipitée vers ces dernières pour les saluer. Une réaction “spontanée” qui a suscité l’admiration des internautes.

Selon la journaliste Madii Lown, il s’agit de deux soeurs maroco-britanniques, Rania (5 ans) et Rihana (2 ans), qui habitent la région.

Rappelons que le prince Harry et son épouse sont arrivés, samedi soir, au Maroc pour une visite de trois jours. Ils devront assister, ce dimanche soir, à une réception à la résidence de l’ambassadeur britannique à Rabat, où ils rencontreront de jeunes entrepreneurs, des femmes influentes de la société civile marocaine ainsi que des sportifs aux besoins spécifiques.

Ils assisteront, part la suite, à une démonstration de la gastronomie marocaine traditionnelle et rencontreront des jeunes à la Villa des Ambassadeurs, avant de se rendre aux jardins andalous des Oudayas pour s’informer du travail mené en faveur de l’émancipation des jeunes.

Meghan ran over to talk to two little local girls who were waiting outside the boarding house to see them – sisters Rainia, 5 and Rayhana Minejem, 2, who are half Moroccan and half British #RoyalVisitMorocco 🇲🇦 pic.twitter.com/gPaTuEYMxp

— Russell Myers (@rjmyers) February 24, 2019