La soeur de Cristiano Ronaldo se confie sur son amour pour le Maroc (VIDEO)

Le week-end dernier, Elma Aveiro, sœur aînée de la star du football portugais, Cristiano Ronaldo, organisait à Marrakech, la sixième édition de son défilé de mode, « fashion show by Elma ». À cette occasion, Elma a déclaré que son défilé est international et qu’elle a choisi Marrakech parce qu’elle aime cette ville et qu’elle aime le Maroc en général.

Concernant la raison de la tenue de l’événement dans un hôtel autre que le Pestana CR7 (hôtel de son frère à la M Avenue), Elma a répondu que le Pestana était plus petit et qu’elle préférait séjourner et organiser l’événement dans un hôtel plus grand.

Elma Aveiro n’a pas écarté l’idée d’investir dans la ville de Marrakech révélant qu’elle a déjà visité le Maroc à 4 ou 5 reprises et qu’elle est amoureuse de ce pays. Il est à noter qu’Elma et sa mère, Dolores, sont arrivées à Marrakech il y a deux semaines, afin de préparer cet événement international de la mode. L’événement a été précédé par la célébration de l’anniversaire d’Elma à Marrakech en présence de plusieurs amis et proches.