La SNRT sanctionnée par la HACA après le sketch de “Kahlouch”

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a décidé d’adresser un avertissement à la SNRT. Ceci après la diffusion, le 2 février dernier, d’un sketch jugé raciste sur Al Aoula.

Il s’agit d’un sketch présenté par un candidat de l’émission “Stand’up” diffusée sur la première chaîne nationale. Ledit candidat ayant comme nom de scène “Kahlouch”.

Ainsi, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a considéré que “l’utilisation du qualificatif ‘kahlouch’ de manière répétitive, bien qu’adopté en tant que nom de scène par le candidat lui-même, constitue un sobriquet, à connotation péjorative, renvoyant à sa couleur de peau; ce qui, associé d’une part, au personnage incarné d’un immigrant d’Afrique subsaharienne, tel que représenté par la mise en scène, avec un accent caricatural, ainsi que d’autre part, les réactions des membres du jury et les acclamations du public sur le plateau, scandant le dit sobriquet, dépassent le caractère comique et confinent à la moquerie et au mépris, ce qui constitue donc une injure à connotation péjorative et à perception raciale, à l’égard d’une catégorie du public, et met ce contenu précisément en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires ci haut, relatives à la dignité humaine”, peut-on lire dans le document de la HACA.

L’instance dirigée par Latifa Akharbach, qui avait adressé un courrier à la SNRT le 7 février dernier à ce propos, a ainsi déclaré que celle-ci (SNRT), “éditrice du service télévisuel public ‘Al Oula’, a enfreint les dispositions en vigueur, notamment celles relatives à la dignité humaine”.

En plus d’adresser un avertissement à la SNRT, l’instance à ordonner “la notification de la présente décision à la SNRT, ainsi que sa publication au Bulletin Officiel”.

Rappelons que sur les réseaux sociaux, les internautes n’étaient tendres ni avec le jeune comédien, ni avec le trio composant le jury de l’émission: les comédiens Latefa Ahrare, Noura Sqalli et Mohamed Khiyari. Il leur a été reproché d’avoir chaleureusement salué la prestation.

A.K.A.