La situation s’aggrave à Jerada: 3 morts

Trois personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans l’effondrement mardi d’une galerie traditionnelle d’extraction de zinc et de plomb dans la province de Jerada, ont indiqué les autorités locales.

Aussitôt informés, les autorités locales et les éléments de la Gendarmerie royale et de la protection civile se sont rendus sur les lieux de l’effondrement de cette mine qui s’est produit dans la région de Houad Chih, commune de Ras Ousfour, soulignent les mêmes sources, ajoutant que les trois personnes blessées ont été secourues et évacuées au Centre hospitalier universitaire d’Oujda pour recevoir les soins nécessaires, alors que les corps des trois victimes ont été dégagés des décombres.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes sous la supervision du parquet, sur les causes de l’effondrement de cette galerie traditionnelle exploitée par une coopérative qui détient un permis d’extraction de zinc et de plomb dans cette région, selon les mêmes sources.

S.L. (avec MAP)