La situation ne s’arrange pas à l’ONCF

DPI a acquis une part d’un peu plus de 20% de Dolidol pour un investissement de quelques 300 millions de Dirhams, auprès de la société et de son actionnaire de référence.

“Vers 7h30, un dérangement des installations s’est produit au niveau de Mohammedia, provoquant la perturbation de quelques trains voyageurs sur l’axe Casablanca-Kénitra. Bien que ce dérangement ait été rétabli en moins d’une demie heure, la perturbation du trafic a été aggravée par l’opposition des voyageurs en gares de Skhirat et Bouznika. Après intervention des autorités, les voyageurs ont libéré les voies et les circulations de trains ont pu reprendre”, indique l’ONCF dans un communiqué.

Les passagers des trains reliant Kénitra et Casablanca ont souffert ce vendredi 26 octobre à cause des retards.