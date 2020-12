La reprise des activités culturelles au Maroc n’est pas à l’ordre du jour

La reprise des activités culturelles demeure tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique liée à la pandémie de Covid-19, a affirmé mardi à Rabat le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous.

En réponse à une question orale sur « la reprise des activités culturelles au Maroc » présentée par le groupe de la CGEM à la Chambre des conseillers, El Ferdaous a souligné que la décision de reprise des activités culturelles est intimement liée à la situation épidémiologique au Royaume et au plan gouvernemental de levée progressive du confinement.

Après avoir rappelé que le Conseil du gouvernement, tenu le 3 décembre a approuvé la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, le ministre a précisé que les espoirs reposent sur l’opération de vaccination et que le Royaume « sera l’un des premiers pays au monde à bénéficier du vaccin anti-Covid19 ».

« Il faut garder à l’esprit que le peuple marocain a confiance en la vaccination, ce qui représente en soi un indicateur positif », a-t-il dit, relevant que certains pays font face à des difficultés à ce sujet.

En attendant l’amélioration de la situation épidémiologique, le ministère a organisé une série de programmes culturels à distance à l’échelle centrale et régionale, dont les efforts consentis par les Maisons des jeunes et de la culture au niveau territorial, a poursuivi El Ferdaous.

Il a également fait observer que les répercussions de la crise sanitaire dues au coronavirus sur le secteur du tourisme ont impacté le domaine culturel, sachant que le chiffre d’affaires du secteur a reculé de plus de 80%, soit un quasi arrêt de l’activité touristique.

Répondant à une autre question sur « le sort des plans sectoriels pour l’officialisation de l’Amazigh », présentée par le groupe Haraki, le responsable a souligné l’importance de la mise en œuvre du caractère officiel de l’Amazigh, considéré comme un chantier inscrit dans la durée, faisant référence aux différentes politiques sectorielles adoptées par le département de la culture dans ce sens.

Selon le ministre, ces mesures concernent l’adoption de l’Amazigh comme langue d’enseignement à l’Institut supérieur de l’information et de la communication et l’enseignement du cinéma amazigh à l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma, ainsi que les efforts déployés par le pôle des médias publics inclus dans le cahier des charges. Il s’agit aussi du lancement de deux journaux centrés sur les questions amazighes.

Il a également évoqué le lancement du portail électronique en langue amazighe « MAP Amazigh », en partenariat et en coordination avec l’Institut Royal de la culture amazighe ainsi que la modification et l’achèvement du décret relatif à la création du grand prix national de la presse, à travers la création de nouvelles catégories de prix incluant le prix de la production Hassanie et de celle amazighe. S’y ajoutent le lancement du portail en langue amazigh Mapamazighe en coordination avec l’IRCAM et la révision du décret portant création du Grand Prix national de la presse de manière à mettre en place de nouvelles catégories, comme le prix de la production hassanie et amazighe, a ajouté le ministre, rappelant en outre que deux nouveaux prix ont été créés dans le cadre du Prix du Maroc du livre. Il s’agit, selon lui, du prix d’encouragement dédié à la littérature amazighe et du prix d’encouragement en matière d’étude de la culture amazighe, sans oublier l’octroi de subventions annuelles pour l’édition en langue amazighe et l’appui fourni aux projets artistiques des associations actives dans ce domaine.

S.L. (avec MAP)