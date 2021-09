La rentrée scolaire sera-t-elle encore reportée au Maroc ?

A quelques jours de la rentrée scolaire, plusieurs parents ont exprimé leur inquiétude quant au risque d’un autre report.

Le retour en classe était prévu, en effet, le 3 septembre avant que le ministère de l’Education nationale n’annonce son report au 10 du même mois. Le département de Saïd Amzazi a finalement annoncé que la rentrée scolaire se fera le 1er octobre, ce qui a provoqué la colère de nombreux parents.

A propos du risque d’un énième report, une source du ministère a indiqué à Le Site info que la rentrée scolaire se fera bel et bien le 1er octobre, précisant que pour l’instant, la date reste inchangée.

Pour rappel, Said Amzazi avait révélé que son Département a apporté des amendements à l’arrêté ministériel, portant organisation de l’année scolaire 2021-2022.

Ceci, a précisé le ministre, en reprogrammant le calendrier des vacances scolaires et les dates des différents examens et en prolongeant l’année scolaire jusqu’au mois de juillet 2022.

Il a également expliqué aux instances représentatives des secteurs de l’enseignement public et privé les raisons du report de l’année scolaire au 1er octobre prochain, en assurant que la principale est le souci majeur de garantir le droit à la scolarité des élèves, tout en préservant leur santé et leur sécurité, ainsi que celles des cadres pédagogiques et administratifs.

De leur côté, les différentes instances présentes à la réunion ont tenu à saluer l’initiative du ministre de dispenser les parents et tuteurs des élèves de l’enseignement privé des frais du mois de septembre, considérant ainsi que le mois d’octobre est le premier de la rentrée scolaire 2021-2022.

H.M.