La région d’Ifrane se pare de son manteau blanc (VIDEO)

Depuis jeudi, des chutes de neige et une baisse de température touchent plusieurs régions du Maroc.

Les premiers flocons sont ainsi tombés à Ifrane, Khénifra, Sefrou, Taza, Midelt, Boulemane, Azilal, Béni Mellal, Al Haouz, Tinghir et d’autres provinces du Royaume, au grand bonheur des amoureux de la nature.

Ifrane s’est parée, en effet, de son manteau blanc et offre aux habitants et aux touristes de magnifiques paysages. La province a désormais des airs paradisiaques et une beauté pour le moins envoûtante.

Les autorités, de leur côté, se sont mobilisées pour la circonstance et ont entamé une série d’opérations de déneigement nécessaires au niveau des routes touchées par les chutes de neiges.

Pour rappel, la Direction générale de la météorologie (DGM) avait annoncé des chutes de neige, un temps froid et de fortes de rafales de vent ces jeudi et vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume. Dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange, la DGM avait précisé que la vague de froid concernera les provinces d’Ifrane, Midelt, Boulemane, Azilal et de Béni Mellal (avec des températures minimales entre -08/-04°C et des températures maximales variant entre 03/08°C) ainsi que les provinces d’Al Haouz, Tinghir, Sefrou et de Figuig (Tmin: -04/00°C; Tmax: 05/10°C).

H.M.