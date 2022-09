La région de Casablanca se prépare pour la rentrée scolaire

L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de la région Casablanca-Settat a pris une batterie de mesures et dispositifs dans le cadre des préparatifs à la rentrée scolaire 2022/2023.

Voici quelques mesures en chiffres prises par l’AREF, selon une note de présentation dont la MAP a eu copie, à l’occasion d’une visite de terrain de nombre d’établissements concernées par le programme de réhabilitation.

1- Réhabilitation et intervention d’urgence :

Dans le cadre du programme d’urgence de réhabilitation des établissements scolaires et des internats qui concerne notamment les travaux d’étanchéité, de peinture, de plomberie et d’assainissement, ainsi que ceux de réparation des réseaux d’eau et d’électricité, des sanitaires, de menuiserie et de réhabilitation des espaces extérieurs, de reboisement et de création des espaces verts, de propreté et de restauration des meubles et équipements, l’AREF a réhabilité 728 établissements et 27 internats avec un coût global de 120 millions de dirhams.

Partant du souci de l’AREF de rendre les écoles publiques attractives et d’améliorer les conditions d’éducation, l’Académie a restauré 111 établissements et procédé au remplacement de 480 salles en préfabriqué, outre le raccordement de 79 établissements aux réseaux d’électricité et d’assainissement.

L’AREF a également procédé au raccordement de 65 établissements au réseau d’électricité et à la construction de sanitaires au niveau de 78 établissements, outre des barrières et murs dans 60 établissements.

2- Construction et extension

Dans le cadre des opérations de construction et d’extension pour renforcer l’offre éducative, il a été procédé à la construction de 41 nouveaux établissements dont 31 dans le milieu rural répartis entre l’enseignement primaire (19 établissements dont 13 dans le milieu rural), l’enseignement secondaire collégial (14 établissements dont 10 dans le milieu rural) et l’enseignement secondaire qualifiant (2 établissement dans le milieu rural), outre 6 unités scolaires toutes dans le milieu rural.

En plus des nouveaux établissements, l’AREF a veillé, dans le cadre de la lutte contre l’encombrement des classes et la déperdition scolaire, à l’extension de plusieurs établissements scolaires à travers notamment l’ajout de 371 salles au niveau de l’enseignement primaire, 93 salles au niveau de l’enseignement secondaire collégial et 127 salles au niveau de l’enseignement secondaire qualifiant.

3- L’enseignement primaire

Au volet de l’enseignement primaire, l’AREF a poursuivi ses efforts visant à généraliser l’enseignement primaire de qualité à travers l’élargissement des infrastructures d’accueil des élèves notamment l’ajout de 226 salles, l’équipement de 380 salles et la formation de 600 éducatrices de l’enseignement primaire et l’organisation de 1236 campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’enseignement primaire.

4 – L’éducation inclusive

Dans le cadre de l’éducation inclusive afin de garantir la scolarisation des enfants en situation de handicap à l’instar de leurs pairs, l’AREF a déployé des efforts pour améliorer la scolarité de cette frange d’élèves et ce, à travers la réhabilitation de 236 établissements scolaires pour devenir inclusifs et 50 classes de ressources pour la qualification et le soutien, l’organisation de 1732 ateliers de mobilisation et sensibilisation et la formation de 3000 cadres administratifs et pédagogiques.

5- Centres de la 2ème chance-nouvelle génération

Dans le cadre de la diversification de l’offre scolaire dans la région et du renforcement de l’offre éducative favorisant le repêchage des élèves n’ayant pas pu poursuivre leur scolarité, l’Académie s’est employée à renforcer l’arsenal des centres de la 2ème chance-nouvelle génération avec l’inauguration de 9 nouveaux centres pour atteindre 27 centres au niveau de la région Casablanca-Settat.

S.L. (avec MAP)