La reconstitution du crime odieux de Meknès a eu lieu

Les services de police de la ville de Meknès ont procédé, ce dimanche après-midi, à la reconstitution du meurtre de l’enfant Réda, dont le corps avait été retrouvé dans un bâtiment abandonné à côté de l’espace Sahrij Swani.

La reconstitution du crime a été marquée par une forte présence des forces de l’ordre et des habitants de la ville, qui se sont rendus sur les lieux du crime.

Rappelons que la police judiciaire de Meknès a arrêté un suspect, aux antécédents judiciaires dans l’homicide volontaire et les agressions physiques et sexuelles, pour son implication, le 9 juillet courant, dans un homicide volontaire avec attentat à la pudeur dont a été victime un enfant de 10 ans.

Selon un communiqué de la DGSN, le mis en cause (35 ans) a été arrêté suite aux résultats d’intenses recherches et enquêtes, appuyées par les expertises scientifiques et techniques nécessaires, qui ont révélé son lien direct avec l’infraction de coups et blessures conduisant à la mort à l’aide d’un objet contondant, accompagnée d’attentat à la pudeur, dont a été victime un enfant mineur qui faisait l’objet d’un avis de recherche au profit de la famille.