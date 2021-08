La réalisatrice Narjiss Nejjar perd son fils unique (PHOTO)

Terrible épreuve pour Narjiss Nejjar. La réalisatrice marocaine a perdu son fils unique de 18 ans, Soufiane, dans un accident de la circulation.

La triste annonce a été faite par le réalisateur Mohamed Mouftakir sur sa page Facebook. «Perdre un parent est dramatique, perdre un enfant est tragique. Il est presque inadmissible, voire injuste. Toutes mes condoléances à nôtre chère amie et collègue, Narjiss Nejjar, qui vient de perdre son unique fils, Soufiane, dans un terrible accident de voiture. Ce petit jeune de 18ans, cet enfant dont je garde encore ce lointain souvenir quand il avait à peine 5 ans et que je n’ai plus revu depuis. Cet enfant toujours souriant, dynamique et qui aime défier l’adulte que je suis en simulant des petits combats d’arts martiaux», a-t-il écrit.

Et d’ajouter : «La disparition subite de cet enfant est très douloureuses pour moi aussi, et comment ! Je n’arrive pas à le croire, ni même à l’imaginer. Non, cet enfant n’est pas mort, peut être il l’est physiquement, juste physiquement, oui peut être, mais jamais spirituellement. Car son image restera à jamais gravée en moi, en nous qui l’avons côtoyé seul, ou avec sa chère mère ou bien sa grand-mère Noufissa Sbaai, cette dame trop affectueuse. Que dieu te vienne en aide dans cette douloureuse et pénible épreuve dont tu sortiras plus forte, plus mûre que tu ne l’es déjà, j’en suis sûr. Nous sommes tous avec toi, sache-le. Et vive l’enfance, l’enfance en nous… ».

H.M.