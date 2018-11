La réaction du Qatar après la main tendue du roi à l’Algérie

Lors de son traditionnel discours pour la Marche Verte, mardi dernier, le roi Mohammed VI a tendu la main à l’Algérie pour un “dialogue direct et franc” et proposé la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser les “différends conjoncturels” entravant le développement des relations bilatérales. Un appel repris et apprécié par les observateurs du monde entier.

Le Qatar a salué l’appel du roi Mohammed VI. Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère qatari des Affaires étrangères a salué cette décision, qui peut être “le début d’un dialogue constructif et fructueux”.

Le Qatar considère “l’ouverture des voies de dialogue entre les deux pays frères” comme la fin du conflit, soulignant la confiance de Doha dans la sagesse des deux dirigeants et leur volonté à résoudre les différends de longue date et à défendre les intérêts de leurs peuples.

“C’est en toute clarté et en toute responsabilité que je déclare aujourd’hui la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations”, avait souligné le Souverain dans son discours.

A cet effet, le roi a proposé aux “frères en Algérie la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation”, précisant que “le niveau de représentation au sein de cette structure, son format, sa nature sont à convenir d’un commun accord”.

Du côté de nos “frères” algériens, c’est plutôt l’étonnement après ce message royal. Les médias algériens, au lieu de dire si l’Algérie a l’intention de répondre au roi, se posent étrangement la question du timing concernant ce message royal…

S.L.