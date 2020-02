La réaction de Dounia Batma après sa confrontation avec Aïcha Ayach (VIDEO)

La confrontation entre la styliste Aïcha Ayach et la chanteuse Dounia Batma a eu lieu mercredi au siège de la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca. Ayach a débarqué, mardi 25 février, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca et a été aussitôt transférée au siège de la Brigade afin qu’elle soit entendue dans l’affaire “Hamza monbb”.

Dounia Batma, après sa confrontation avec Aïcha Ayach, a refusé de donner des déclarations à la presse qui l’attendait à sa sortie. «Je ne vous dirai rien. Aucun mot. Arrêtez d’être aussi collants. Laissez-moi passer», s’est insurgée la chanteuse.

Dounia Batma et sa sœur Ibtissam sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse. Leurs passeports ont également été confisqués et il leur est interdit de quitter le territoire national.

H.M.