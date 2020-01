La rappeuse agressée près de Rabat donne de ses nouvelles

La jeune rappeuse Kaoutar, alias Psychoqueen, a été violemment agressée la semaine dernière par des inconnus à Skhirat, à quelques kilomètres de Rabat. La vidéo de l’agression, dans laquelle apparaît la jeune fille en larmes et saignant du nez, a fait le tour de la Toile et provoqué l’indignation des internautes.

Après ce terrible incident, Kaoutar a publié une story sur son compte Instagram pour donner de ses nouvelles. Elle a confié qu’elle souffre d’une fracture au niveau du nez et de plusieurs hématomes. «Je refuse cette «hogra». J’ai été victime de harcèlement dans la rue. Quand j’ai réagi, on m’a tabassé. Devons-nous nous taire et ne pas dénoncer ce genre d’abus ? C’est totalement inconcevable», s’est insurgée la jeune rappeuse.

Et d’ajouter : «Je n’arrive toujours pas à oublier cette agression. Je ne sais plus ce que je dois faire pour éviter ce genre d’injustice. Dois-je me cacher ?». Kaoutar a d’ailleurs lancé le hashtag «Non à la violence contre les femmes» qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes. Ces derniers lui ont exprimé leur soutien et condamné cette agression.

N.M.