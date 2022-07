La RAM s’explique auprès de ses passagers (PHOTO)

Royal Air Maroc a adressé un message à ses passagers suites aux perturbations fréquentes qui touchent les vols actuellement.

Sur son compte Twitter, la compagnie aérienne explique : «Au cours de cette période estivale été 2022, de nombreux grands aéroports internationaux connaissent de très fortes perturbations dues à une grande affluence et à la saturation des infrastructures aéroportuaires»

« Toutes nos équipes sont mobilisées sans relâche pour assurer votre sécurité et minimiser l’impact de ces perturbations sur votre voyage malgré un contexte très complexe, indépendant de notre volonté», souligne la RAM.

Et d’ajouter : «Nous nous engageons à rendre votre expérience voyage aussi sûre et confortable que possible et nous vous remercions pour votre fidélité, votre patience et votre compréhension, si toutefois votre voyage ne s’était pas déroulé comme vous l’aviez souhaité»

H.M.

