La RAM programme de nouveaux vols exceptionnels (PHOTO)

La Royal Air Maroc a programmé de nouveau vols exceptionnels vers les États-Unis et le Canada, au moment où les vols de et vers le Maroc sont toujours suspendus jusqu’à nouvel ordre.

« Nous informons nos Clients que de nouveaux vols spéciaux (soumis à autorisation spéciale) sont programmés les 23 et 25 décembre 2021, au départ du Maroc et à destination des États-Unis et du Canada », annonce la RAM sur son compte Twitter.

Pour rappel, d’autres vols exceptionnels ont été programmés vers des pays européens et africains, et un vol a été programmé en provenance de la Turquie.

La compagnie aérienne appelle ses clients à consulter son site web pour plus d’informations.

