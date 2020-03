La RAM dément les dernières rumeurs

Sur les réseaux sociaux, lundi 2 mars, des photos ont été publiées prétendant que le feu avait pris dans l’un des moteurs de l’avion de la Royal Air Maroc (RAM), lors d’un vol à destination d’un pays subsaharien.

Dans une déclaration à Le Site Info, une source proche de la RAM a formellement démenti cette info et a expliqué que lesdites photos dataient d’un incident survenu en 2013. L’incendie en question s’était déclaré sur le tapis d’un véhicule de transports de bagages, sur le tarmac de l’aéroport de Montréal (Canada), à proximité de la soute d’un avion de la RAM, en partance pour l’aéroport Mohammed V, de Casablanca.

Le sinistre avait été vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers de l’aéroport international Pierre-Elliotr Trudeau mais quatre passagers ont eu contusions légères, au moment de l’évacuation via des toboggans. L’avion lui-même n’avait pas été touché par l’incendie, selon un communiqué de la RAM, publié en… 2013.

Dont acte! Cependant, il est vraiment regrettable que sur les réseaux sociaux , ainsi qu’au sein de certains médias, l’on s’évertue de propager des fake news alarmistes et mensongères. Ces pratiques vont à l’encontre de la déontologie et de l’éthique et peuvent conduire leurs auteurs devant la justice pour qu’ils rendent compte de leurs affabulations fallacieuses.

Larbi Alaoui