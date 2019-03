La RAM contrainte de suspendre 5 lignes domestiques

C’est une décision qui aura de lourdes conséquences (économiques) sur certaines régions du Maroc. Le ministère du Tourisme a en effet signifié à la Royal Air Maroc (RAM) de suspendre cinq lignes internes, a indiqué une source bien informée à Le Site Info.

La compagnie nationale cessera ainsi de desservir Guélmim, Béni-Mellal et Zagora depuis Casablanca. La ligne Zagora-Ouarzazate sera également suspendue.

Et ce n’est pas tout. La ligne Casablanca-Bouarfa que comptait lancer la RAM à partir du 1er avril prochain, ne verra pas le jour, du moins pour le moment.

Joint par Le Site Info, une source au sein du ministère du Tourisme a indiqué “ne pas être au courant”.

Rappelons que ces lignes domestiques avaient été lancées dans le cadre de la politique de la RAM visant à promouvoir le tourisme national et à renforcer l’attractivité des régions et favoriser leur désenclavement. Des lignes subventionnées par la compagnie aérienne et les régions concernées.

Cette suspension notifiée par le ministère de tutelle aura incontestablement un impact négatif sur le développement économique de ces régions.

Soufiane Laraki