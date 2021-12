La RAM annonce des vols exceptionnels vers cinq pays (PHOTO)

La Royal Air Maroc (RAM) a annoncé la programmation de vols exceptionnels vers cinq pays. Ceci suite à la prolongation de l’interdiction des vols de et vers le Maroc jusqu’au 31 janvier 2022.

« Nous informons nos Clients que des vols exceptionnels (soumis à autorisation exceptionnelle) au départ du Maroc et à destination de la Belgique, Espagne, France, Italie et la Mauritanie sont programmés entre le 1er et le 31 Janvier 2022 », a annoncé la compagnie aérienne sur son compte Twitter.

La RAM avait également annoncé que suite à la décision gouvernementale, les vols internationaux Royal Air Maroc de et vers le Maroc seront annulés dans les 2 sens à partir du 01 Janvier 2022 à 00:00, et ce jusqu’au 31 Janvier 2022 à 23 :59.

La Compagnie a annoncé à ce propos qu’elle s’engage à accompagner ses clients durant cette période en autorisant le changement et le remboursement des billets de transport international pour tout billet avec date de voyage initiale entre le 1er et le 31 janvier 2022.

Les vols exceptionnels programmés entre le 24 et le 31 Décembre 2021 uniquement au départ du Maroc sont, pour leurs part, maintenus.

M.F.

