La province de Taza face à une intense vague de froid

Le Comité de veille et de suivi de la province de Taza s’est réuni, dimanche, pour examiner les mesures de lutte contre les effets de la vague de froid et des chutes de neige au cours de la saison hivernale 2020/2021.

Lors de cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Taza, Mustapha El Maaza, il a été procédé à la présentation du plan provincial relatif à la lutte contre les effets de la vague de froid, axé sur les visites de terrain, la distribution des aides (couvertures, fours améliorés, denrées alimentaires…), le renforcement des soins de santé à travers notamment des campagnes médicales, l’accueil des personnes sans-abri, le suivi des femmes enceintes outre l’organisation des opérations de déneigement.

S’exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province a souligné que cette réunion qui revêt une importance particulière, est destinée à la mise en œuvre du plan provincial pour la lutte contre les effets de la vague de froid, rappelant que ce plan a été élaboré conformément à la circulaire 18.434 du 3 octobre 2020 du Ministère de l’Intérieur, en coordination avec les différentes parties.

La population concernée par les interventions de lutte contre la vague, au titre de cette année, est estimée à 17.325 habitants, répartie sur sept collectivités territoriales et 58 douars, a-t-il précisé, appelant à la mobilisation de tous les moyens logistiques et humains nécessaires pour faire face à la vague de froid.

De son côté, le directeur provincial du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abbes Essaidi, a fait part de la mobilisation des ressources humaines et logistiques pour une intervention rapide en cas de chutes de neige ou d’éboulements, en s’attardant sur les équipements dont dispose la direction provinciale dont 2 niveleuses, 3 chargeurs, 3 chargeurs étraves et 4 camions étraves.

Le délégué provincial du ministre de la santé, Abdelouahab Ben Mansour a, quant à lui, souligné que le plan d’intervention porte sur l’organisation de 102 sorties des unités médicales mobiles et 7 campagnes médicales spécialisées, la distribution des médicaments au profit des zones enclavées, le recensement des femmes enceintes et le suivi des enfants âgés de moins de 5 ans et des personnes âgées souffrant des maladies chroniques.

Le gouvernement fixe, chaque année depuis 2009, un plan d’intervention lors des périodes de neiges, de pluies et de vagues de froid ayant ciblé 1.426 douars et 213 collectivités territoriales correspondant à une population de 660.000 personnes.

Ce plan, adopté annuellement par le gouvernement, repose sur une série de mesures, dont la mise en place d’un centre de commandement pour l’intervention rapide au niveau du ministère de l’Intérieur et des provinces concernées et l’opérationnalisation des commissions provinciales pour intervenir à temps et au bon endroit.

Les mesures concernent également l’approvisionnement normal de ces régions en denrées de première nécessité, la distribution du fourrage pour le bétail, l’organisation d’une intervention immédiate à travers des secours par hélicoptères et la mobilisation d’engins de déneigement.