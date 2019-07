La princesse Lalla Zineb a présidé une réunion à Rabat

Dans le cadre des réunions annuelles d’évaluation et de suivi des activités de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), la princesse Lalla Zineb a présidé, vendredi à Rabat, la réunion de l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue, consacrée notamment à l’examen du rapport moral et financier de l’année 2018, du rapport du commissaire aux comptes au titre du même exercice et du projet de règlement intérieur de la Ligue.

Après avoir souhaité la bienvenue aux représentants des bureaux régionaux et locaux de la Ligue et aux acteurs opérant dans le domaine de la protection de l’enfance, la princesse a salué les efforts déployés par l’ensemble des intervenants et bénévoles en faveur des enfants et mères en situation de précarité, particulièrement ceux à besoins spécifiques, indique la LMPE dans un communiqué.

A cette occasion, Lalla Zineb, a mis en exergue les différents projets d’extension, de construction et de réaménagement des centres d’accueil des enfants privés de famille et cas sociaux, en phase de réalisation dans les différentes régions du Royaume, ajoute le communiqué, notant que la princesse a également mis l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts et d’œuvrer pour la poursuite de l’amélioration de la qualité de prise en charge des enfants bénéficiaires des centres d’accueil de la Ligue, sur la base des normes et règles en vigueur.

Après une discussion générale, axée sur les principales actions stratégiques et sur les perspectives d’avenir, les membres de la Ligue ont approuvé à l’unanimité le rapport moral et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, les résolutions y afférentes, le règlement intérieur et le plan d’action de la Ligue 2019-2021, fait savoir la LMPE.

Cette assemblée a été l’occasion pour les participants de réitérer leur engagement pour œuvrer à la réalisation de tous les programmes et projets initiés par la Ligue, dans le cadre d’une approche participative, inclusive et solidaire, conformément aux Hautes Directives du roi Mohammed VI, relatives à la protection de l’enfance.

Par ailleurs, le communiqué note qu’en marge de l’Assemblée générale ordinaire, les participants ont pris part aux travaux d’un atelier de réflexion, qui s’est tenu le matin même au siège de la Ligue, sur la problématique de la prise en charge des mères et des enfants en situation de précarité, avec la participation des représentants du ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social, et de l’Entraide Nationale.

A l’issue de cette rencontre, il a été recommandé de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour réaliser les objectifs définis dans le plan d’action pluriannuel de la Ligue, notamment la réalisation d’une étude sur la problématique des enfants en situation d’abandon et cas sociaux au niveau de différentes régions du Royaume, la préparation des manuels de procédure pour la rationalisation de la gestion des structures de la Ligue et l’organisation des ateliers de réflexion portant particulièrement sur les mécanismes de mise en œuvre de la Loi 15-01 relative à l’enfance abandonnée, ainsi que les mécanismes d’accueil et d’accompagnement des mères en situation de détresse, outre l’application des programmes pédagogiques spécifiques aux institutions de la petite enfance (crèches et garderies).

Ces objectifs concernent également la finalisation du règlement intérieur des centres d’accueil de la Ligue, l’intensification des actions de plaidoyer pour la promotion de la Kafala et la réinsertion familiale et sociale des enfants en situation difficile et cas sociaux, la mise en place d’un projet de vie personnalisé pour chaque enfant bénéficiaire des prestations fournies par les centres d’accueil de la Ligue, la mise en place d’un système d’information unifié adapté aux besoins des structures de la LMPE et l’organisation des sessions de formation au profit du personnel nouvellement recruté par la Ligue au niveau de nouvelles structures d’accueil des enfants privés de famille.

