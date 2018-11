La Princesse Lalla Hasnaa poursuit sa visite à Tokyo

La Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a visité, jeudi à Tokyo, l’école Omori.

L’école Omori, située à Ota City, une des 23 municipalités de Tokyo, compte 398 élèves de 12 à 15 ans et 21 professeurs. C’est une brillante école associée de l’UNESCO depuis 2011.

L’école Omori de Tokyo a conclu l’année dernière un jumelage avec l’Eco-école Ceinture verte de Rabat suite à la visite du président de la Fondation Goi Peace dans la Capitale et depuis l’école nipponne a inscrit les pratiques de la préservation de l’environnement dans ses activités en s’inspirant des activités et des pratiques menées par les professeurs des écoles écologiques au Maroc en coopération avec le département de l’Éducation nationale.

La Princesse Lalla Hasnaa a été accueillie dans le gymnase par les élèves de l’école Omori qui lui ont proposé, comme marque de bienvenue, un florilège de culture japonaise : arts martiaux, calligraphie, danse. Lalla Hasnaa a ensuite pris connaissance avec une curiosité et une attention non dissimulées, des activités qu’ils mènent dans le cadre de leur éducation au Développement durable.

Elle a ainsi appris que les élèves d’Omori participent à l’entretien des espaces verts de la gare d’Okayama située en face de leur école, et que, avec des adultes bénévoles, ils y nettoient les mauvaises herbes, arrosent et entretiennent les parterres de fleurs. Son Altesse Royale s’est intéressée aux plantes grimpantes qu’ils font pousser comme rideaux verts au-dessus des fenêtres de l’école pour les protéger naturellement du soleil.

La Princesse Lalla Hasnaa a également pris connaissance de leur implication dans la conservation du parc voisin de Senzoku-Ike, où ils aident les lucioles, un petit insecte dont la population avait disparu de la région, à s’établir et se développer. Tous les jours d’octobre à juin, les collégiens se rendent au parc avec la Yokohama Firefly Association pour s’occuper de cet élément de biodiversité.

Elle a apprécié également la façon dont ils apprennent à réduire les pertes alimentaires, et reçoivent une éducation pour lutter contre les effets des catastrophes et pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, et contribuer ainsi à la paix.

L’école Omori de Tokyo a reçu plusieurs prix : celui du meilleur projet UNESCO d’Éducation au Développement durable (2012), celui de l’établissement durable par le ministère japonais de l’Éducation nationale (2016), et celui de l’école engagée dans l’approche institutionnelle globale de l’UNESCO (2016).