La prière du vendredi a été annulée à la mosquée «Ould Lhamra, à l’ancienne médina de Casablanca. Et pour cause, l’imam est arrivé en retard.

Selon une source de Le Site info, l’imam, qui devait diriger la prière et faire son prêche, a eu un retard de plus de 30 minutes. Face à l’impatience des fidèles, l’un des assistants de l’imam a pris les choses en main et a dirigé la prière d’Ad’dohr, avant d’annoncer que la prière du vendredi et le prêche ont été tout simplement annulés.

K.Z.