La presse nationale s’intéresse aux vacances de Mohammed VI

En parallèle, le roi s’offre souvent des balades nocturnes, seul ou accompagné de ses conseillers et amis proches, à bord de sa voiture. Il fait le tour de Tétouan, Martil, Fnideq et des environs, tout en prenant des photos avec les citoyens qui ont la chance de croiser son chemin. De son côté, le quotidien Al Massae affirme que les autorités de Tanger sont sur le qui-vive pendant la présence du Souverain. Sécurité, mais aussi relifting de certaines artères ont été mises en place.

Il profite également de son congé pour pratiquer ses activités sportives préférées comme le Jet Ski, se balader durant des heures en yacht et apprécier la beauté de la nature et des plages.

Selon Akhbar Al Yaoum, le roi, pendant ses vacances, reçoit de nombreux invités marocains et étrangers, dont des ministres et des responsables de pays arabes, africains et européens.