Sapress, le distributeur national de la Presse papier au Maroc, a annoncé, dimanche, que la presse est désormais distribuée à El Guerguerat dans les provinces du sud.

« La distribution de la Presse nationale et internationale est désormais étendue jusqu’au poste frontalier d’El Guerguerat dans les provinces du sud », indique un communiqué de la société.

« Les autres communes de ces provinces du sud sont depuis longtemps servies par les plateformes de la société distributrice, de Dakhla et Laâyoune », précise la même source.

Sapress est une société Arabo-africaine de Distribution, d’Edition et de Presse, opérant dans les domaines de la distribution de la Presse, de la logistique et de la messagerie. Elle couvre quotidiennement les 12 régions du Royaume à travers 30 agences logistiques dont une à Dakhla et une autre à Laâyoune.