La présidente croate a envoyé un message au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la présidente de la République de Croatie, Kolinda Grabar-Kitarovic, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, Grabar-Kitarovic exprime, en son nom propre et au nom du peuple croate, les félicitations les plus cordiales et les vœux les meilleurs de prospérité au roi et au peuple marocain.

La présidente croate fait part de son souhait de voir les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays raffermies dans tous les domaines au service des intérêts des deux peuples.

Rappelons que la présidente croate est très célèbre au Maroc depuis le Mondial 2018. On l’a vu très proche des joueurs croates, très fair play vis-à-vis des équipes adverses et très souriantes.

La présidente croate, qui est mariée et a deux enfants, figure à la 39e place du classement Forbes des femmes les plus puissantes du monde.

Elle est arrivée en Russie le 1er juillet, pour assister au huitième de finale entre la Croatie et le Danemark. Kolinda Grabar-Kitarović a pris un congé sans solde. Elle a payé de sa poche un billet d’avion et a posé avec des supporters pendant le vol. La présidente a assisté à la rencontre dans les gradins plutôt qu’en tribune présidentielle. Dans les vestiaires, elle a encouragé les joueurs de la Croatie. Pour le quart de finale, elle a encore pris un congé sans solde et assisté au match face à la Russie aux côtés du président de la FIFA et du vice-président russe, Dmitri Medvedev. Sa présence et son fair play ont été remarqués par le monde entier. Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on la voit chanter et danser avec les joueurs croates dans les vestiaires à la fin du match. En finale, elle a été très expressive avec les joueurs Croates et Français, mais aussi avec le président français Emmanuel Macron. Alors, à quand une visite officielle au Maroc?

S.L.