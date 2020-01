La première victime de “Hamza mon bb” ne cache pas sa satisfaction

La première victime de “Hamza mon bb” jubile! Elle ne cache pas sa satisfaction de voir les coupables “tomber les uns après les autres”. Il s’agit de la styliste marocaine Siham Badda, plus connue sous le pseudonyme de “Sultana”.

Suite à la publication sur Instagram de ses photos et de celles des membres de sa famille, elle a été la première plaignante à avoir osé ester en justice contre X, dans cette affaire sordide, désormais connue sous le nom de “Hamza mon bb”.

Dans une déclaration à Le Site Info, Siham Badda a affirmé avoir souffert pendant deux ans des diffamations colportées à son encontre, sans qu’elle ne sache aucunement les vraies raisons ayant incité leurs auteurs à inventer de telles médisances ayant terni son image.

“Ils n’ont cessé d’inventer malveillance et dénigrement à mon égard qu’à celui de personnes avec qui j’ai collaboré. Ni mes enfants, ni mon mari et mes amis non plus n’ont été épargnés. Je me sentais si seule et si désemparée. Cela m’avait rendue malade et je pensais même en finir en me suicidant”, nous a confié Sultana.

Quant aux rumeurs, circulant sur Instagram, prétendant qu’elle compte retirer sa plainte, elles sont complètement erronées, tient à souligner Siham Badda. “Je ne leur pardonnerais jamais! Ce qu’ils m’ont fait endurer n’est pas peu de choses”, a-t-elle précisé. Et d’ajouter que maintenant, elle est spectatrice de leur chute les uns après les autres, alors qu’auparavant elle était toute seule à subir diffamation et dénigrement, du fait de leurs actes ayant terni son image.

Pour rappel, l’affaire “Hamza mon bb” connaît chaque jour de nouveaux rebondissements. Le dernier en date, comme tout le monde le sait, est la poursuite en liberté provisoire de Dounia Batma et de sa soeur Ibtissam par la justice. De même que leur caution est passée de 400.000 Dh au double, avec interdiction de quitter le territoire national.

A.L. et R.T.