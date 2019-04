La politique de Feu Hassan II mise en exergue à Meknès

La politique sage et clairvoyante de Feu le roi Hassan II dans les domaines socio-économique et sportif a été mise en exergue, samedi à Meknès, dans le cadre de la session de clôture de la 23ème édition de l’Université Moulay Ali Chérif.

Au cours de la deuxième journée de cette conférence, initiée par le ministère de la culture et de la communication, les intervenants ont souligné le rôle majeur joué par feu Hassan II dans l’édification du Maroc à travers le développement des volets socio-économique, culturel et sportif, en mettant le Royaume à l’ère de la modernité selon une vision à la fois futuriste et en parfaite harmonie avec la longue et riche histoire nationale.

Les conférenciers dont des universitaires, des académiciens et des historiens ont passé en revue les réalisations de Feu Hassan II et leur rôle dans l’édification du Maroc moderne notamment dans les domaines agricole et économique, en mettant l’accent sur le processus de modernisation civilisationnelle du Maroc à son époque et de développement de le vie sociale dans l’oasis de Tafilalet et du secteur du sport dans le Royaume.

Les participants ont été unanimes à saluer la politique clairvoyante et intégrée de Feu le roi Hassan II dans le domaine de la gestion intégrée et durable des ressources hydriques à travers une prise de conscience avant-gardiste du rôle stratégique des barrages.

Cette politique sage, ont-ils fait remarquer, a permis au Maroc, en dépit de ses ressources hydriques limitées et la fréquence des périodes de sécheresse, de surmonter les défis et les contraintes et d’accompagner les besoins croissants en eau, que ce soit les populations ou les secteurs économiques et productifs, notant que la mobilisation des ressources en eau occupe une place centrale dans tous les plans de développement lancés par le Maroc depuis 1967.

Intervenant à cette occasion, l’historiographe du Royaume et président du comité scientifique de l’Université Moulay Ali Chérif, Abdelhak Lamrini a indiqué que cette université s’est imposée, durant les trente dernières années, en tant que rendez-vous annuel pour jeter la lumière sur le patrimoine intellectuel et politique des Rois de la dynastie alaouite et sur leurs réalisations, soulignant l’importance du thème choisi pour cette 23ème édition consacrée à “La vie économique et sociale au Maroc sous le Règne de Sa Majesté le Roi Hassan II”.

Au cours de cette conférence de clôture (12-13 avril ), il a été procédé à la projection d’un documentaire intitulé “Etapes de la vie d’un grand Roi”, produit par la SNRT et à l’organisation d’une exposition de photographies de Hassan II, réalisée par le département de la communication. Plusieurs thèmes ont été retenus pour le débat au cours de cette conférence, organisée sous le Haut patronage du roi Mohammed VI.

S.L. (avec MAP)