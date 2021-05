La police sort les armes à Laâyoune

Un fonctionnaire de police exerçant à la préfecture de police de Laâyoune a été contraint, samedi matin, d’utiliser son arme de service pour interpeller un individu qui était dans un état de forte impulsivité et mettait sérieusement en danger la sécurité des citoyens et des policiers à l’aide d’une arme blanche.

Le policier était intervenu pour interpeller ce suspect (âgé de 35 ans) accompagné de trois autres individus, qui avait infligé des coups et blessures à l’une des victimes dans la ville de Laâyoune, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le mis en cause a opposé une résistance violente aux éléments de la police par un jet de pierres et à l’aide d’arme blanche, contraignant ainsi le fonctionnaire de police a utilisé son arme de service en tirant une balle qui a atteint le mis en cause au niveau de ses membres inférieurs, précise la DGSN, soulignant que cette intervention a permis de contrôler le mis en cause et saisir son arme blanche.

Le mis en cause a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital où il a été transféré pour recevoir les soins nécessaires, en attendant d’être soumis à l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent et interpeller les autres suspects impliqués dans ces actes criminels, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)