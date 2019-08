La police réalise une grosse prise à Bab Sebta

Les éléments de la brigade de contrôle conjointe de la douane et de la sûreté nationale opérant au point de passage de Bab Sebta ont saisi, vendredi, 11.700 comprimés psychotropes dissimulés dans des boîtes de lait, a-t-on appris de source douanière.

Les éléments de la Direction générale de la sûreté nationale et de l’Administration des douanes et impôts indirects ont appréhendé deux femmes, habitant dans le préside occupé de Sebta et qui étaient en route vers le territoire national à bord d’un véhicule immatriculé en Espagne, en possession de cette quantité de stupéfiants, a précisé la même source.

Et de préciser que les éléments de la brigade conjointe ont soumis le véhicule à une fouille méticuleuse ayant permis de mettre la main sur les comprimés psychotropes, dont la valeur avoisine les 120.000 dirhams, dissimulés sous les vêtements d’une des mises en cause et dans des boîtes de lait bien scellées.

Les deux femmes ont été remises à la brigade préfectorale de la police judiciaire pour complément d’enquête sous la supervision du parquet compétent.

S.L. (avec MAP)