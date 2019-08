La police a sorti les armes à Tanger (DGSN)

Un officier de police relevant du 10ème arrondissement à la préfecture de police de Tanger a été contraint, lundi soir, de dégainer son arme de service sans en faire usage lors d’une intervention sécuritaire pour arrêter un individu âgé de 30 ans après avoir grièvement agressé une personne et menacé la sécurité d’agents de police à l’aide de l’arme blanche.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que le mis en cause avait grièvement agressé la victime à l’aide de l’arme blanche à cause d’un différend sur une somme d’argent avant d’opposer une résistance farouche aux éléments de sûreté qui étaient intervenus pour l’interpeller, ajoutant qu’un officier de police a été contraint de dégainer son arme de service, ce qui a permis de neutraliser le danger et d’arrêter le suspect.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, a poursuivi la même source, précisant que la victime a été transférée à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

S.L. (avec MAP)