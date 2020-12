La police a sorti les armes à Dakhla

Un inspecteur de police exerçant au district provincial de Sûreté de Dakhla a été contraint de faire usage de son arme de service à titre préventif, lundi, pour interpeller trois multirécidivistes, âgés entre 20 et 23 ans, qui étaient dans un état de forte impulsivité et ayant exposé des éléments de la police à une agression dangereuse à l’arme blanche.

Des éléments de la police avaient entamé les procédures de constatation de la dépouille d’un individu transféré d’un domicile situé au quartier Al-Wahdaà à l’hôpital local où il a rendu l’âme, avant de se rende à ce domicile pour poursuivre les enquête sur les causes et les circonstances de ce décès, mais trois suspects qui s’y trouvaient leur ont opposé une résistance farouche à l’aide d’une épée, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Un inspecteur de police a été ainsi contraint de tirer trois balles de sommation, ce qui a permis de neutraliser le danger et d’interpeller les mis en cause, ajoute la DGSN. Les trois prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervisions du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, alors que la dépouille a été déposée à la morgue pour autopsie, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)