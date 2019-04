La police a évité le pire ce mercredi à Casablanca

Un inspecteur de police principal exerçant à la préfecture de police de Casablanca a été contraint, mardi soir, de brandir son arme de service sans l’utiliser, pour arrêter un individu aux antécédents judiciaires qui tentait d’agresser sa mère et les membres de sa famille à l’aide de l’arme blanche.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause, qui faisait l’objet d’une plainte pour violence contre ascendants, a tenté d’agresser les membres de sa famille et de dissuader sa mère de déposer une plainte à l’arrondissement de police, et ce avec l’aide de quatre membres de sa belle-famille et de ses connaissances, indique mercredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’inspecteur de police principal a été ainsi contraint d’intervenir immédiatement et de brandir son arme de service ce qui a permis de repousser le danger, précise la DGSN dans un communiqué.

Selon la même source, deux policiers ont été légèrement blessés lors de cette intervention sécuritaire ayant permis d’appréhender le suspect ainsi que trois autres individus qui étaient, selon les opérations d’inspection et de fouille, sous l’effet de drogues et en possession de comprimés psychotropes. Les mis en cause ont été soumis à une enquête judiciaire menée par la brigade de la police judiciaire du district de sureté Casa-Anfa, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider toutes les circonstances de cette affaire, conclut le communiqué.

