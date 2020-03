La pluie est de retour au Maroc: voici les villes concernées

A partir de ce vendredi, les températures vont baisser dans plusieurs régions du Maroc. Contacté par Le Site info, le chef de service communication de la météorologie nationale Houcine Youaabed a indiqué que des averses orageuses toucheront les reliefs, dans la nuit en particulier.

Notre source a fait savoir qu’un temps nuageux est prévu samedi dans les régions du Haut Atlas et de l’Oriental, en plus de pluies et de rafales de vent. Les villes où il va pleuvoir sont: Fès, Meknès, Taza, Al Hoceima, Nador, Oujda, Marrakech, Benguerir, Khouribga, Settat, Berrechid, Béni Mellal et Midelt.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 14 mars 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Temps un peu chaud sur le Sud et les plaines centre.

– Développement des nuages instables avec des averses orageuses sur les reliefs de l’Atlas avec débordement possible sur l’Oriental, le sud-est et le Rif.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux sur le reste du pays.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec des formations brumeuses par endroits sur les côtes.

– Vent de secteur Nord modéré sur le Sud, faible sur le Nord et variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 01/07°C sur l’Atlas et le Rif, 07/12°C sur l’Oriental et les versants Sud-Est, 10/16°C sur le Nord, le Centre, la Méditerranée, les plateaux, le Souss, le Sud-Est et le Nord des provinces Sud et de 17/22°C sur le reste des provinces Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 12/20°C sur l’Atlas, 20/25°C sur l’Oriental, le Rif, la Méditerranée, le Tangérois, les versants Sud-Est et les côtes, 24/30°C sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Souss, le Sud-est et le Nord des provinces Sud et de 31/36°C sur l’extrême Sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Larache et entre Tarfaya et Boujdour et agitée à forte ailleurs.

N.M.