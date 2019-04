La pluie de retour au Maroc: voici les villes concernées

Des averses accompagnées de rafales de vent vont toucher, à partir de ce mercredi 17 avril, plusieurs régions du Maroc.

Dans une déclaration à Le Site info, le responsable communication de la météorologie nationale Houcine Youaabed a indiqué que ces précipitations, qui se poursuivront jusqu’au jeudi, sont dues à une dépression atmosphérique en provenance des îles ibériques.

Il a précisé que ces averses concernent les régions du nord, la côte atlantique, le Saiss et le Rif. Des rafales de vent, atteignant 60 à 80km/h, sont également prévues au nord et dans les régions du sud.

La pluie touchera ainsi Rabat, Casablanca, Kénitra, Tanger, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Al Hoceima, Nador, Oujda, Fès Meknès et Ifrane.

Par ailleurs, voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 18 avril 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Temps nuageux avec pluies ou averses par endroits sur le Tangérois, la Méditerranée, le Rif, le Moyen Atlas, le Saiss, le nord de l’Atlas et le nord de l’Oriental avec orages possibles.

– Nuages assez denses sur le Haut-Atlas, les côtes et les plaines atlantiques nord et centre avec gouttes éparses.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur le reste nord et centre et assez dégagé sur le Sud.

– Chasse-sables par endroits sur le sud-est, le sud et l’Oriental et le nord des provinces du Sud.

– Vent assez fort à localement fort de secteur sud sur le sud-est et modéré à assez fort de nord à ouest en général ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 03/08°C sur les reliefs, 08/13°C sur les plateaux des phosphates et d’Oulmès et de 13/18°C sur les plaines, le Saiss, l’Oriental, le sud-est, le Souss, les provinces du Sud et près des côtes.

– Températures maximales de l’ordre de 09/14°C sur les reliefs et les plateaux d’Oulmès, 14/19°C sur l’Oriental, la Méditerranée, le Saiss, le Tangérois, les plateaux des phosphates et sur les plaines nord, 19/24°C sur les plaines centre, le Souss et près des côtes centre et cud, 24/29°C sur le sud de l’Oriental, les versants sud-est et le nord des provinces du Sud et de 29/34°C sur les extrêmes sud et sud-est du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tan Tan et Boujdour et agitée à forte ailleurs.

K.Z.