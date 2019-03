La pluie de retour au Maroc: voici les villes concernées

La direction de la météorologie nationale a annoncé que la pluie sera de retour au Maroc à partir du mercredi 6 mars. Un passage nuageux devenant de plus en plus denses est prévu dès la matinée avec pluies ou averses parfois orageuses sur le Tangérois et les côtes Nord, s’infiltrant l’après-midi et la nuit suivante sur le Rif, les reliefs de l’Atlas, leurs plaines Ouest, la Méditerranée et le Nord de l’Oriental.

Le ciel sera passagèrement nuageux sur les régions Centre avec gouttes éparses l’après-midi et la nuit. Des chutes de quelques flocons de neige sont prévues sur les reliefs du Haut Atlas.

Ces averses concerneront les villes de Casablanca, Berrechid, El Jadida, Settat, Safi, Rabat, Kénitra, Fès, Meknès, Tanger, Larache, Tétouan et Oujda.

Les Températures minimales seront de l’ordre de 01/06°C sur les reliefs, 08/15°C sur l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les côtes et les plaines nord et centre, la méditerranée, le Souss, le sud-est et le Nord des provinces Sud et de 14/18 °C sur l’extrême sud du pays.

Les températures maximales seront de l’ordre de 09/15 °C sur les reliefs, de 15/21 °C sur les côtes et les plaines nord et centre, le littoral méditerranéen, le Saiss et les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 20 à 24 °C sur les plaines intérieures, l’oriental, le Sud-est, le Souss et le Nord-Ouest des provinces Sud et de 24/30 °C sur le reste des provinces Sud.

S.L.